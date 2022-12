Lloró por Messi: Nadal confiesa que “se le saltaron las lágrimas” en la final de Qatar 2022

La emoción por ver a la selección argentina nuevamente campeona del mundo y a Lionel Messi levantar por primera vez el trofeo no fue exclusiva de los hinchas albicelestes. El tenista español Rafael Nadal también se contagió del ambiente por la histórica consagración de ‘Lio’, hasta el punto de derramar algunas lágrimas cuando el delantero marcó el tercer gol en el partido contra Francia por la final de Qatar 2022, según confesó recientemente el propio ‘Rafa’.

“Cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Que levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”, declaró el ex número uno del mundo para el diario As durante la Gala Anual de los premios que organiza dicho medio, y de la cual obtuvo el galardón por sexta vez.

Nadal había asegurado en la previa que no hinchaba particularmente por Argentina ni por Francia, pero también sostuvo que no pudo permanecer indiferente ante el logro conseguido por el delantero del PSG, cuya gran deuda pendiente era precisamente conseguir el título del Mundial.

Lionel Messi marcó siete goles en el Mundial Qatar 2022. Foto: AFP

“Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo. Lo disfruté y me emocioné”, agregó el mallorquí. “Ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo fue espectacular”, culminó.

Piden el Super Balón de Oro para Messi

En las últimas horas, varios medios extranjeros se hicieron eco del pedido de los hinchas para que a Lionel Messi le sea concedido el Super Balón de Oro, premio que la revista France Football solo entregó una vez. El exjugador Alfredo Di Stéfano, cinco veces ganador de la Champions League con Real Madrid, recibió la distinción en 1989, al ser considerado en ese entonces como el mejor futbolista de los últimos 30 años.