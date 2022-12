La tierna respuesta del ‘Kun’ al ser increpado por celebrar con la copa del mundo

La selección argentina es la nueva campeona del mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni lograron imponerse ante Francia en la tanda de penales y conquistaron su tercera estrella, hito que fue celebrado a rabiar no solo por los que disputaron la final y el comando técnico, sino también por los millones de fanáticos, seguidores de la Albiceleste y exjugadores, como por ejemplo Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue uno de los protagonistas de la celebración de la Scaloneta en Qatar y hasta se tomó varias fotos con la copa del mundo, lo que ha generado varios comentarios en las redes sociales .

Por ejemplo, muchas personas felicitaron al exdelantero del Manchester City, mientras que otros le reclamaron el por qué celebraba con tal trofeo, si no integró la lista de 26 futbolistas de Lionel Scaloni. “’Kun’, no ganaste nada, deja de dar verguenza”, le increpó uno de los tantos usuarios al amigo de Lionel Messi.

La respuesta de Agüero no se hizo esperar, y señaló que se sigue sintiendo parte del plantel que logró el histórico campeonato del mundo. “Ya sé. Pero para mí sí, porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos todos. Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidaré jamás ”, escribió.

De inmediato, el tweet del ‘Kun’ se volvió viral en las redes sociales y la gente lo felicitó por ello. Además, le hicieron sentir su cariño, pues Agüero tuvo que dejar el fútbol de manera abrupta por un problema al corazón justo después de haber conquistado la Copa América y haber debutado con el FC Barcelona.