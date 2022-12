La emoción de Scaloni al escuchar a su maestra de Pujato: “Pensé que había llorado todo”

En Argentina siguen celebrando por la obtención del Mundial Qatar 2022 luego del triunfo ante Francia en la gran final. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a su país y fueron recibidos como héroes por millones de hinchas. En ese contexto, el DT del cuadro albiceleste fue homenajeado en su pueblo natal, Pujato, donde se reencontró con varios rostros conocidos, entre ellos, su familia y su maestra Chichita. La profesora de 82 años felicitó a quien fue su alumno en el colegio por haberse consagrado en la Copa del Mundo. “Estoy emocionada, y lo veo a ‘Lio’ con ese pelito cortito y está hecho un señor. No se quedaba nunca quieto, porque era muy travieso y le gustaba hacer muchas bromas. No encontraba una pelota más que un pedazo de papel, la apretaba y se hacía unos tiritos. Ese es Leo, siempre educado, siempre responsable”.

“Yo ya me había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Este es el triunfo de todos, y por eso lo quería recalcar. No es de un club ni de otro, sino de todo el país”, dijo un emocionado Scaloni.