‘Dibu’ Martínez sobre el penal que falló Tchouaméni: “Estaba nervioso y se ca*** todo”

Argentina sigue celebrando su tercera Copa del Mundo y los diferentes futbolistas del plantel de Lionel Scaloni vienen recibiendo homenajes de sus ciudades natales. Uno de ellos es el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien se presentó en Mar del Plata y habló sobre su recorrido en el Mundial de Qatar 2022.

Rodeado de cientos de personas, el polémico guardameta se refirió a la tanda de penales ante Francia en la gran final y reveló la estrategia que usó. El futbolista del Aston Villa no tuvo pelos en la lengua y explicó lo que sucedió en el tiro desde los 12 pasos de Aurélien Tchouaméni, cuyo disparo salió por fuera del arco luego de que el arquero le lanzara el balón a un lado.

“Es algo que me sale del momento. Sé que en los penales me hago fuerte y ellos me respetan (…). Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba estar nervioso y le traté de jugar mentalemnte, tirandole la pelota lejos. Y la tiro afuera y se ca*** todo”, declaró el arquero de 30 años.

Excampeón del mundo contra ‘Dibu’ Martínez

Adil Rami, excampeón del mundo con la selección francesa, se sumó a la tendencia. En sus redes sociales, el defensa ganador de Rusia 2018 arremetió con duros calificativos contra el arquero de la scaloneta. “La mayor m*** del mundo del fútbol. El hombre más odiado”, escribió en sus historias de Instagram.