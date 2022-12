Gareca se rinde ante el nivel de Messi, pero avisa: “Mbappé se comienza a perfilar como el sucesor”

El gran partido de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 llamó la atención de los fanáticos del fútbol. No solo por sus goles durante los 120 minutos y los primeros penales , sino también por el talento y destreza para levantar a sus equipos en el encuentro más importante del año. Por dicha razón, Ricardo Gareca, extécnico de la Bicolor, analizó el presente de ambos futbolistas y brindó una afirmación que dará la vuelta al mundo.

En entrevista con Horacio Zimmermann, el exentrenador de Universitario señaló que, tras lo visto en el país asiático, Messi sigue siendo el mejor , pero ya tendría un ‘heredero’.

“El mejor del mundo es Messi, por ahí que vimos más de él, me encantó su carácter, temperamento y liderazgo. Sigue siendo el mejor del mundo, pero Mbappé se comienza a perfilar como el sucesor. Hizo ocho goles en el Mundial”, comentó.

El 'Tigre' dirigió a Perú durante siete años. Foto: Soy fútbol

No se ve en Europa

“Ya no estoy para Europa, me gustaría terminar en Sudamérica. En Asia puede ser por la parte económica, si me llega a seducir. Norteamérica me gusta, me agrada el país y a esta edad me gustaría aprender otro idioma”, manifestó el ‘Tigre’.

No trabajó para ver el Mundial