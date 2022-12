Desde Sudamérica hasta Asia, pero no Europa: Ricardo Gareca revela dónde le gustaría dirigir

Ricardo Gareca tuvo una de sus grandes campañas como DT con la selección peruana, ya que logró obtener algunas hazañas y romper varias malas rachas, entre ellas destaca la clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años y una pelea por el título en la final de Copa América tras 44 años.

Debido a ello, el técnico de 64 años fue uno de los más solicitados por hinchas y periodistas de países como México, Colombia y Chile. Sin embargo, aún no ha encontrado un equipo al cual dirigir, pero sí ha confesado en dónde le gustaría estar.

“Tengo las dos posibilidades a nivel de selección o de clubes. No descarto ninguna”, indicó el estratega argentino. Además, reveló que espera una gran oportunidad para volver a dirigir. “Lo primero que considere como un buen proyecto, me pongo a trabajar”, afirmó Gareca en entrevista con el periodista Horacio Zimmerman.

Sin embargo, confesó que, a pesar de que está abierto diferentes posibilidades, el Viejo Continente no sería uno de los lugares en los que le quisiera entrenar: “Ya no estoy para Europa, me gustaría Sudamérica. Si es Asia, tendría que ser algo importante económicamente”, indicó el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca sobre el retiro de Jefferson Farfán

El ‘profe’ se manifestó sobre el retiro del ‘10 de la Calle’ y confesó que se comunicó con él: “Le mandé un mensaje a Jefferson. Es un monstruo, de los mejores que dirigí. Lástima que ya lo agarré en su etapa final”. También lamentó no haber tenido la oportunidad de juntar a la ‘Foquita’ con Guerrero en óptimas condiciones. “Fue increíble que nunca pude tener bien a Farfán y Paolo juntos, siempre fue uno o el otro”, finalizó el ‘Tigre’.