Manuel Robles rompe el récord al coronarse como campeón nacional de surf más joven del Perú

En la final del circuito, el surfista Manuel Robles, de tan solo 16 años de edad, obtuvo el primer lugar en el ranking nacional en las categorías sub 18 y categoría Open; esta última lo ha colocado con el récord del surfista más joven de la historia del Perú en ser campeón nacional . De esta manera, Robles rompió el récord del gran surfista Sergio Barreda en el año 1968 a la edad de 17 años.

Manuel Robles Laguna se ha distinguido siempre como una promesa en los deportes , ya que formó parte de la selección del club Cantolao y con tan solo 9 años fue convocado por el Real Madrid para ser probado en sus canteras. Sin embargo, su pasión y su entrega por el surfing inclinaron su corazón a quedarse para cumplir sus sueños de convertiste en surfista profesional y llevar el nombre del Perú en lo más alto.

En declaraciones tras la competencia, el campeón se mostró contento por la marca rota en el Circuito Nacional de surf en Máncora.

“Al recibir la noticia de salir campeón nacional en la categoría Open, se me acercó el ‘Cholo Bouroncle’, creador de la marca Boz y me dijo que era el surfista más joven en salir campeón nacional de la categoría Open, que superé a Barreda después de 54 años. Estoy muy feliz de salir campeón nacional en estas dos categorías , le agradezco a todos mis auspiciadores por su apoyo, sobre todo a mi familia y a Dios por no dejarme solo en el proceso”, comentó.