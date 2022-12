Dybala reveló quién le aconsejó cómo patear el penal decisivo: Lloris se lanzó al palo que iba a tirar

Luego de que la delegación de la selección argentina se paseara en el micro y helicóptero para celebrar con los aficionados, el polifuncional ofensivo Paulo Dybala llegó a Laguna Larga para tener más cercanía con su gente. En ese evento, el futbolista confesó que el guardameta le aconsejó que pateara al medio. Dybala dudó un poco, pero le hizo caso.

“Cuando el técnico me llamó para ingresar, tuve la cabeza fría. No es fácil porque no todos los días se juega una final del mundo. Cuando me tocó caminar para patear el penal, se hizo larguísimo, no llegaba más. Había hablado con el ‘Dibu’, quien me aconsejó a tirar al medio. Yo la iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo, pero menos mal le hice caso a mi compañero”, detalló Paulo.