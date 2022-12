Ricardo Gareca no descarta dirigir a Chile: “Por la seriedad, me interesa”

¿Llegará al eterno rival? Después de quedarse a un paso de clasificar al Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca le puso fin a su estadía de siete años en el banquillo de la selección peruana y su nombre fue voceado en varios países. En las últimas horas, el ‘Tigre’ decidió pronunciarse sobre su futuro y sorprendió al mencionar que no ve con malos ojos tomar las riendas de Chile.

En una entrevista con la cadena DirecTV Chile, el entrenador argentino afirmó que ya se encuentra listo para volver a trabajar y consideró que en el balompié chileno podría darle tranquilidad y seriedad.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y dependiendo de lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, manifestó.

Ricardo Gareca logró que Perú llegara a un mundial después de 36 años. Foto: AFP

Si bien hace algunos meses la prensa sureña mencionó que desde la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) existía un interés por el estratega de 64 años, el propio Gareca resaltó que nunca tuvo un ofrecimiento formal.

“A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, agregó.

Por otra parte, el extécnico de la Bicolor no ocultó su tristeza por lo acontecido en el repechaje ante Australia. Como se recuerda, bajo su mando, el combinado nacional clasificó a Rusia 2018 y existía mucha expectativa por conseguir el boleto a Qatar 2022.

La selección peruana cayó ante Australia en la tanda de penales. Foto: AFP