¡Rompió otro récord! Messi hace historia en Instagram al tener la foto con más ‘likes’

No cabe duda de que Lionel Messi es el hombre récord. Tras romper varias marcas en el ámbito futbolístico durante el Mundial Qatar 2022, la ‘Pulga’ también hizo historia en las redes sociales, específicamente en Instagram.

Resulta que el capitán de la selección argentina se consagró la mañana de este martes 20 de diciembre al tener la foto con más ‘likes’ en esta plataforma social. La publicación de Lionel Messi supera los 60 millones de reacciones y, en primer momento, se observa la fotografía de él levantando la copa del mundo.

“¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos. ¡Vamos Argentina!”, se lee en el mensaje.

Publicación de Lionel Messi con más 'likes' en la historia. Foto: Instagram

Hasta antes del inicio del Mundial, la foto con más ‘me gusta’ del crack argentino era la de la presentación con el Paris Saint Germain, que bordeaba los 22 millones de likes.

¿Cuál era la publicación con más ‘likes’ en Instagram?

Asimismo, el post con más ‘likes’ en Instagram era la de un huevo. La imagen de la cuenta de @world_record_egg tiene más de 56 millones de reacciones.

Por otra parte, si nos referimos a la publicación con más ‘me gusta’ de un deportista, nos debemos referir a la de Cristiano Ronaldo junto con su pareja, Georgina Rodríguez, cuando anunciaron que iban a ser padres de gemelos, con más de 32 millones de ‘likes’.