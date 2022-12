Jhonny Baldovino arremete contra la FPF y acuerdo con 1190: “Quieren el control absoluto”

Luego de que DirecTV anunciara que transmitirá los partidos de la Liga 1, surgieron muchas dudas con relación al acuerdo entre la FPF con la empresa 1190 Sports por los derechos televisivos. Como es conocido, clubes como Alianza Lima y Universitario mantienen contrato con GolPerú y muchos aficionados se preguntan si eso afectará la distribución de los partidos.

Si bien Carlos Caro, vocero de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mencionó para La República que “se van a respetar los acuerdos”, para el asesor legal de la SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú), Jhonny Baldovino, el tema es mucho más complejo. En ese sentido, cuestionó el modelo que busca implantar Agustín Lozano.

“(La intención) Creo que es el control absoluto del dinero y del tema político. El dinero te da fuerza política. Entonces, tu futuro como directivo depende de qué tan controlado tengas a los asambleístas (...). Se quiere el control absoluto y no se les da la libertad a los asambleístas para que hagan un trabajo de desarrollo desde las bases. Los equipos de fútbol profesional deberían colaborar con las departamentales para que desarrollen un buen trabajo, y no solo depender y vivir de las transferencias de los jugadores profesionales”, sostuvo en diálogo con GolPerú.

Asimismo, el abogado consideró que otro de los problemas se relaciona con el manejo de los montos que ingresan a los equipos. “Hay clubes que han recibido 20 millones de dólares en los últimos 10 años y no tienen ninguna cancha de entrenamiento. Eso se corrige a través de licencias. No a través de imposiciones o a través de que yo controlo todo y yo controlo el torneo. Eso no existe en ninguna parte del mundo”, agregó.

Incluso, explicó que países de la región no aplican este sistema y, en los últimos años, obtuvieron grandes éxitos a nivel deportivo:

“Por no irnos muy lejos, en Ecuador la federación maneja la selección, y la Liga Pro la manejan los clubes. Ellos mismos son los que deciden con quién contratan los derechos de televisión o no. Y ahí ves a Ecuador participando en el Mundial Qatar 2022, y a Independiente del Valle logrando la Copa Sudamericana”.