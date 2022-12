Matthaus ‘liquida’ a Cristiano por su ego y siente pena por él: “El gran fracaso del Mundial”

Duras palabras. A diferencia de lo hecho por Lionel Messi y Argentina en el Mundial Qatar 2022, una de las grandes decepciones del torneo fue Cristiano Ronaldo. El delantero de 37 años no logró resaltar por su rendimiento y, durante varios pasajes del certamen, fue el centro de la atención por lo acontecido fuera del campo del juego.

Como es conocido, ‘CR7′ salió por la puerta falsa del Manchester United mientras se encontraba en Medio Oriente y, en plena competición, protagonizó varias polémicas debido a que el entrenador Fernando Santos lo mandó al banco de suplentes.

Tras finalizar el certamen, el exfutbolista alemán y campeón del mundo en 1990 Lothar Matthaus cuestionó al portugués y la calificó como “el gran fracaso del Mundial”.

Cristiano Ronaldo solo fue titular durante la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Foto: composición LR/AFP

“Con su ego, ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda y legado. Me cuesta pensar que pueda encontrar un hueco en un equipo. De alguna manera, me hace sentir pena por él”, manifestó en diálogo con el diario Bild.

Por otra parte, el exdefensor comparó al exartillero del Real Madrid con Lionel Messi. En relación con el ‘10′ de la Albiceleste, se alegró por la obtención de su primera Copa del Mundo y lo consideró el mejor futbolista del milenio.

“Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y forma de jugar. Y lo hizo durante 17 o 18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio”, puntualizó.