¿No tiene otra opción? Al-Nassr esperaría firma de Cristiano Ronaldo antes de fin de año

Tras la eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022, Cristiano Ronaldo viajó a Dubái, junto a su familia, para pasar sus vacaciones en lo que busca un nuevo equipo tras dejar el Manchester United. En las últimas semanas, se habló mucho de una posible llegada al fútbol de Arabia Saudita; sin embargo, esto fue desmentido por el propio jugador. Pese a esto, el diario Marca vuelve a confirmar que el ‘Bicho’ arribará al club de Al-Nassr.

Tal y como menciona el medio citado, el conjunto árabe espera la llegada del ‘Bicho’ antes de que termine el año. Asimismo, en el país se espera que el fichaje del portugués los pueda colocar en los ojos del mundo; especialmente de cara a la Copa del Mundo 2030, edición de la que quieren ser anfitriones.

Cristiano Ronaldo se encuentra asimilando la dura eliminación de Portugal del Mundial y la aparente ‘indiferencia’ que tienen los clubes europeos, puesto que ninguno se ha mostrado interesado en contar con sus servicios para la segunda parte de la temporada 2022-23.

Lothar Matthaus ‘liquida’ a Cristiano

“Con su ego, ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda y legado. Me cuesta pensar que pueda encontrar un hueco en un equipo. De alguna manera, me hace sentir pena por él”, manifestó en diálogo con el diario Bild.