[TUDN EN VIVO] Pumas vs. Necaxa, Copa Sky 2022: ¿a qué hora ver partido de fútbol mexicano?

Pumas vs. Necaxa EN VIVO se enfrentan este martes 20 de diciembre por la tercera fecha de la Copa Sky 2022 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y a las 7.00 p. m. (hora mexicana) en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro será televisado por TUDN. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión en La República Deportes, espacio en el que encontrarás todos los detalles como el horario, canales, etc.

Pumas vs. Necaxa: ficha del partido

Pumas vs. Necaxa Copa Sky 2022 ¿Cuándo juegan? Martes 20 de diciembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora mexicana) ¿Canal? TUDN ¿Dónde? Estadio Olímpico Universitario

¿A qué hora juegan Pumas vs. Necaxa?

México, Costa Rica: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá: 8.00 p. m. (hora peruana)

Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Pumas vs. Necaxa?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD)

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Cómo ver Pumas vs. Necaxa ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Pumas vs. Necaxa de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que pasará EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.