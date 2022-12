¿Malos ganadores? Las actitudes polémicas de los jugadores de Argentina en el Mundial Qatar 2022

La selección argentina se proclamó campeón mundial luego de 36 años de la mano de Lionel Messi. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó por penales a Francia en la gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022, luego de empatar 3-3 durante los 120 minutos. A pesar de ser un justo vencedor, algunos jugadores de la Albiceleste han sido protagonistas de actitudes polémicas a lo largo de este certamen, las cuales generaron la indignación de una gran cantidad de aficionados.

En esta nota hacemos un recuento de todas estas acciones y gestos realizados por los futbolistas del equipo sudamericano que llamaron la atención a lo largo de esta cita mundialista.

La ‘burla’ de los argentinos ante Países Bajos

Tras la victoria ante Países Bajos por la tanda de penales, algunos jugadores de la selección argentina le hicieron gestos provocadores a los neerlandeses. Entre ellos se encontraban Nicolás Otamendi, quien explicó el motivo de su festejo.

Otamendi es titular en la selección Argentina. Foto: difusión

“Había uno de ellos que en cada penal iba a decirle algo a cada uno de los nuestros que iba a patear”, indicó para la prensa de su país.

El cruce entre Messi y Van Gaal

En ese mismo encuentro, Lionel Messi tuvo un incidente con el técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal. La ‘Pulga’ celebró su gol de penal al frente del estratega, lo que generó que tuvieran un tenso cruce de palabras.

Esta fue por Angelito y Roman pic.twitter.com/VhFiaQP8Gr — Edu Sobrino (@SobrinoV_Edu) December 9, 2022

Posteriormente, el futbolista del PSG reveló por qué actuó de esta forma. “Van Gaal vende que juega al fútbol, metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, declaró.

El “qué mirás, bobo” de Messi

Al culminar el duelo ante Países Bajos en Qatar 2022, Lionel Messi declaró para al prensa de su país. En medio de ello, el ‘10′ de la selección argentina le dijo “¿Qué mirás, bobo?” a Wout Weghorst, jugador de la Naranja Mecánica.

QUE MIRAS BOBO?

QUE MIRAS BOBO? ANDA PASHA ANDA PASHA pic.twitter.com/ufNrubAQOm — El Discípulo BICAMPEÓN 💫 (@A_Goyzueta4) December 9, 2022

¿La razón? El exfutbolista del FC Barcelona manifestó que el neerlandés los provocó durante la tanda de penales. “El 19 nos provocó; desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todos el mundo y ellos no nos respetaron”, señaló.

‘Cuti’ Romero le gritó gol en la cara a Mbappé

En la final ante Francia del Mundial Qatar 2022, Cristian ‘Cuti’ Romero le gritó un gol en la cara a Kylian Mbappé. Luego del tercer tanto de la selección argentina, el defensor central se acercó a ‘Kiki’ para celebrar al frente de él. Sin embargo, el atacante no reaccionó.

'Cuti' Romero y Mbappé fueron titulares en el Argentina vs. Francia. Foto: difusión

El gesto de ‘Dibu’ Martínez con el guante de oro

Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue elegido por la FIFA como el mejor portero del Mundial Qatar 2022 y recibió el guante de oro. Luego de ello, el jugador del Aston Villa realizó un gesto polémico con este trofeo.

'Dibu' Martínez atajó un penal en la final del Mundial ante Francia. Foto: EFE

“Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”, explicó el guardameta.

La burla de ‘Dibu’ hacia Mbappé

Finalmente, durante los festejos de la selección argentina en los camerinos luego de ganar el Mundial Qatar 2022, ‘Dibu’ Martínez se ‘burló' del francés Kylian Mbappé con un irónico comentario. “Un minuto de silencio... para Mbappé que está muerto”, entonó en un cántico.