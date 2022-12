¡Fortísimo! Vidal arremetió contra Mbappé por ‘menospreciar’ a Sudamérica y perder la final

Luego de la gran victoria de Argentina sobre Francia por definición de penales (4-3) y obtener el título del Mundial Qatar 2022, Arturo Vidal celebró eufóricamente el logro de la escuadra Albiceleste y le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi, quien anotó siete goles y fue premiado al mejor jugador con el Balón de Oro. Además, se dirigió al astro francés Kylian Mbappé, quien ‘menospreció' el fútbol sudamericano.

El mediocampista de Flamengo realizó una publicación a través de su Instagram oficial. “Te lo mereces hermano, ‘Leo’ Messi. Bendiciones siempre a ti y tu familia. Argentina campeones del mundo, gracias por amar así el fútbol, disfruten que merecido lo tienen”, inició.

Por otro lado, Vidal no se olvidó de las polémicas declaraciones que dio Kylian Mbappé sobre el fútbol sudamericano: “La ventaja que tenemos los europeos es que siempre jugamos entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel, como por ejemplo en la Liga de Naciones. Entonces, cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso, en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, detalló el galo.

Tras ello, el futbolista chileno le envió un ‘dardo’ al astro parisino. “No los busques que te sale el cuco. Aprende de los que inventamos el fútbol: Sudamérica”, escribió el dos veces campeón de la Copa América.