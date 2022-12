Karim Benzema anunció su retiro de la selección de Francia tras no disputar Qatar 2022

Karim Benzema anunció su retiro de la selección francesa tras no disputar un solo partido del Mundial Qatar 2022. El delantero de 35 años, y actual Balón de Oro, se despide de los gallos azules con 37 goles en 97 partidos y habiendo participado en solo una Copa del Mundo, la de Brasil en 2014, edición donde los europeos avanzaron hasta los cuartos de final y el ‘Gato’ registró tres anotaciones. Así lo dio a conocer el actual futbolista del Real Madrid a través de sus redes sociales.

“Hice el esfuerzo y los errores que se necesitó para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. Escribí mi historia y la nuestra termina” , expresó el ‘9′ galo.

¿Cuántos goles anotó Benzema este 2022?

Hasta el momento, el ‘Gato’ solo lleva seis goles anotados con el Real Madrid en 12 juegos en lo que va de la temporada 2022-23.

Deschamps sobre ausencia de Benzema

Didier Deschamps brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre la posible presencia de Karim Benzema previo a la final ante Argentina. “¿Se pasan la voz entre periodistas extranjeros para preguntar por él? Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe”, inició.

“El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, exjugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo. Teníamos un grupo al principio y por lo que pasó... Perdimos a tres de ellos, con Nkunku al principio. Fueron parte del comienzo de la aventura. Mañana seremos 24″, agregó.

Benzema rechazó estar en la final ante Argentina

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió llevar a Qatar una delegación conformada por algunos campeones del mundo del 2018 —Presnel Kimpembe, Paul Pogba y N’Golo Kanté—, la árbitra Stéphanie Frappart y el judoka Teddy Riner; sin embargo, llama la atención que el artillero del Real Madrid no se encuentre entre los viajeros, a pesar de ser invitado.