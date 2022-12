¿Messi y Mbappé se llevan mal? La verdad sobre la relación de ambos en el PSG

En un partido lleno de goles y emociones, la selección argentina se impuso en la tanda de penales a Francia en la gran final del Mundial Qatar 2022. En este cotejo, Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron las figuras de sus respectivos equipos. El primero anotó dos goles, mientras que el segundo un triplete. Sin embargo, un hecho curioso desató la polémica entre ambos. Resulta que la ‘Pulga’ y ‘Kiki’ se habrían mostrado los puños luego de uno de sus tantos, como supuesto gesto de provocación. Además, antes del duelo, se saludaron fríamente.

Ante ello, en esta nota te contamos todos los detalles que se conocen sobre la relación que tienen ambos futbolistas en el PSG de la Ligue 1.

¿Cómo se llevan Messi y Mbappé en el PSG?

Durante varios meses, la prensa francesa especuló que Lionel Messi y Kylian Mbappé no se llevaban de todo bien en el PSG. Incluso, algunos medios de ese país señalaron que el francés habría pedido la salida de los futbolistas argentinos del cuadro parisino, incluida la del 10′.

Sin embargo, el volante español Ander Herrera, excompañero de ambos, desmintió esta información e indicó que llevan una relación cordial.

“Solía leer las historias en los medios cuando estaba allí, que había un problema o una pelea en el vestuario. Yo estaba en el vestuario y no hubo pelea. Exageran todo. Ya no estoy allí, pero también leo las historias y no me fío de ellas porque he estado allí”, manifestó en una entrevista para ESPN.

“Por supuesto, en el fútbol no puedes ser amigo de todos los compañeros con los que has estado durante tu carrera. Pero el respeto siempre estuvo ahí. Y mi experiencia allí es que se respetan”, agregó.

¿Qué dijeron Messi y Mbappé sobre su relación?

Lionel Messi y Kylian Mbappé también se pronunciaron sobre esta supuesta disputa y señalaron que mantienen una buena relación, sobre todo en el campo de juego.

“Con un jugador como él es fácil llevarse bien. Además, habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien”, indicó la ‘Pulga’ en una entrevista para France Football en octubre del 2021.