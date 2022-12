Lionel Messi: ¿qué problema médico diagnosticado en su infancia casi lo aleja del fútbol?

Lionel Messi ha ganado casi todos los torneos que ha disputado. El delantero de la selección de Argentina también ha conseguido en siete ocasiones el balón de oro por ser considerado el mejor futbolista del mundo. Muchas personas lo comparan con otros jugadores históricos, como Diego Maradona o Pelé. Y es que el nacido en Rosario ha cautivado a miles de personas por su talento con el balón.

Sin embargo, para conseguir su máximo nivel, el delantero del París Saint Germain (PSG) tuvo que seguir un delicado tratamiento, ya que en su infancia se le diagnosticó un problema médico. Superar aquella dificultad implicó una considerable inversión económica que la familia de Messi no podía pagar. ¿Cómo logró el ‘10′ de Argentina vencer dicha situación pese a no tener recursos suficientes?

¿Qué problema médico afrontó Lionel Messi en su infancia que casi lo aleja del fútbol?

Lionel Messi creció en la ciudad de Rosario, en Argentina. Desde muy pequeño, comenzó a destacar por su talento con el balón. Fue así que ingresó a la divisiones menores del club Newell’s Old Boys. En poco tiempo, no tardó en destacar y marcar la diferencia; sin embargo, un aspecto en particular comenzó a llamar la atención en los dirigentes del equipo: su baja estatura.

Por recomendación del club, Messi pasó exámenes médicos para detectar que no tenga ningún problema de salud. No obstante, estas pruebas dieron como resultado un diagnóstico poco favorable. La ‘Pulga’ padecía de un déficit en la hormona de crecimiento.

La noticia se recibió con tristeza y preocupación. “A Leo le interesaba el fútbol y estaba preocupado por su crecimiento, igual que sus padres”, señaló en 2018 Diego Schwartzstein, médico que diagnosticó dicho problema a Lionel Messi, a Infobae.

El galeno también reveló que dicha situación requería de un costoso tratamiento. “La talla baja no siempre tiene solución, a algunos les toca ser petiso. En el caso de Leo, se inició el tratamiento de la reposición de la hormona”, detalló.

Cuando Messi conoció su diagnóstico, su familia no gozaba de una buena situación económica, por lo que era imposible pagar los medicamentos para revertir la situación de la ‘Pulga’. Además, cuando Newell’s Old Boys conoció la noticia, el club aseguró al rosarino y a sus familiares que tampoco estarían en la disposición de cubrir el tratamiento.

Lionel Messi jugó en las divisiones menores de Newell's Old Boys. Foto: Newell's Old Boys

Ante esto, la ‘Pulga’ se probó en las divisiones menores de River Plate. Entrenó por algunos días, pero tuvo que dejar dicho equipo, ya que, al informar a los dirigentes sobre su situación de salud y del costo de las inyecciones que tenía que aplicarse, estos señalaron que tampoco podían pagarlo.

“Yo había quedado en River Plate, pero estaba haciendo un tratamiento de crecimiento por tener la hormona dormida. Y bueno ese tratamiento valía 1.800 pesos cada dos meses. Newell’s nunca se hizo cargo. No quiso saber nada. River dijo que tampoco (podía pagarlo)”, declaró Messi en una entrevista a ESPN.

Por tanto, sus opciones para jugar el fútbol se hicieron escasas. Sin equipo y sin el presupuesto para pagar el tratamiento, el futuro del ahora ‘10′ de Argentina parecía peligrar.

¿Cómo pudo pagar Lionel Messi el tratamiento médico para crecer?

El elevado precio de las inyecciones que tenía que comprar y la delicada situación económica obligaron a la familia del ‘10′ de Argentina a trasladarse a España.

En el país europeo, la joven promesa del fútbol pasó algunas pruebas deportivas en las divisiones menores del FC Barcelona. Afortunadamente, quedó seleccionado. Asimismo, tras conocer sobre su situación médica, los directivos señalaron que sí podrían pagar el tratamiento.

Durante tres años, Lionel Messi se aplicó a diario inyecciones subcutáneas. De esta manera, pudo aumentar de tamaño. Esto le permitió desarrollar su potencial en el fútbol y destacar a nivel profesional en dicho deporte.