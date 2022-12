La lucha por el podio de la Copa del Mundo

Por: Carlos Salinas, enviado especial

Croacia y Marruecos disputarán el penúltimo partido de la Copa del Mundo Qatar 2022 hoy cuando salgan al campo del Khalifa International Stadium, de la ciudad de Al Rayyan (10:00 a.m. hora peruana), en busca del tercer lugar.

Con dudas sobre su continuidad en Croacia, el talentoso Luka Modric buscará la victoria ante un elenco que pasa malos ratos en su defensa. El futuro del capitán y referente de los balcánicos, de 37 años, no está claro antes del pitazo inicial. “ Nuestra concentración está en el partido del sábado (hoy), no hemos hablado sobre el tema. Tenemos que preparar ese juego y espero que siga en el equipo nacional. Por supuesto, es una decisión suya”, dijo el seleccionador Zlatko Dalic, un día después de la caída en semifinales ante Argentina. Agregó que “será una pena para todos los hinchas del mundo si Luka dice adiós a la selección. Ha exhibido tanto buen fútbol, pero a la vez ha demostrado ser un profesional top. Es difícil para él y para mí también si decide no seguir”.

Modric, subcampeón en Rusia 2018 con Croacia, podría unirse a otras estrellas del balompié que en el desierto árabe disputaron o disputan su último mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez o Robert Lewandowski.

Dalic confía en convencerlo de seguir para pelear por la Eurocopa del 2024, que tendrá lugar en Alemania y adonde el crack llegaría cerca de cumplir 39 años.

Croacia y Marruecos se enfrentarán para definir al tercer mejor equipo del Mundial. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Por lo pronto, la subcampeona del mundo confía en no irse con las manos vacías de Qatar y alcanzar subir al podio, pero para ello debe vencer a la sorprendente Marruecos, que cuenta con jugadores que ya han hecho historia en este mundial como Bono y Hakimi.

Cabe indicar que Croacia y Marruecos empataron sin goles en el debut de ambos en Qatar, en un partido correspondiente al grupo F, que lideraron los marroquíes (7 puntos), seguidos por los croatas (5). Por fuera se quedaron Bélgica (4) y Canadá (0).