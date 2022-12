El AD10S de la Foquita

“Es mejor dejar el fútbol antes que el fútbol lo deje a uno”, frase constante entre los jugadores que ven cercana la hora del adiós. Jefferson Agustín Farfán Guadalupe lo entendió así. Y es que luego de un año más que complicado, cerca pero a la vez lejos de la cancha a causa de una dolencia en la rodilla, la Foquita le puso punto final a una de las carreras futbolísticas más exitosas que un peruano haya tenido, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Con 38 años, el ‘10 de la calle’ se despidió del fútbol luego de salir bicampeón con Alianza Lima, el club de sus amores.

“No voy a negar que hay sentimientos de tristeza de saber que esta etapa se cierra. Pero las alegrías vividas son más fuertes que eso. La vida y el fútbol me han enseñado que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas te levantas para seguir luchando . Siempre estaré para mi club y mi hermoso país, que nuestros chicos nunca dejen de luchar por sus sueños”, expresó.

“Gracias a todos por acompañarme, por hacerme más fuerte. En especial a los que estuvieron en buenas y malas, sobre todo a mi mamá y mi familia. Gracias, fútbol”, sentenció.

Sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores en la historia nacional y con una carrera a nivel de clubes que cualquiera desearía tener. La Foquita fue figura en todos los equipos donde jugó y se puede dar el lujo de decir que en todos logró salir campeón. En total, fue 18 veces campeón nacional en sus clubes.

-Alianza Lima: Primera División (2001, 2003, 2004, 2021 y 2022).

-PSV: Eredivisie (2004-05, 2005-06, 2006-07 y 2007-08), Copa de los Países Bajos (2004) y Supercopa de los Países Bajos (2008).

-Schalke 04: Copa de Alemania (2010-11) y Supercopa de Alemania (2011).

-Al Jazira: Copa de Emiratos Árabes (2015).

-Lokomotiv: Copa de Rusia (2016), Liga Premier de Rusia (2017-18) y Supercopa de Rusia (2019). Y con la selección Jefferson Farfán también se dio el lujo de ganar una medalla de oro; precisamente, en la categoría sub-18 y durante los Juegos Bolivarianos en el 2001.

La cifra

512 partidos disputados y 157 goles. Jugó 1 mundial y 4 Copas América.

Reacciones

Paolo Guerrero, delantero peruano

“Gracias por tanto, hermano, crack de cracks. El Perú te extrañará muchísimo. Te quiero mucho, Jeff erson. Tu noticia es más que triste. Te deseo todo lo mejor en el camino que tú escojas”.

Hernán Barcos, delantero de Alianza

“Grande, una carrera espectacular, llena de éxitos. Volviste a tu casa a retirarte como un grande. Felicitaciones y un orgullo haber trabajado y disfrutado de tu fútbol estos dos años del bicampeonato”.