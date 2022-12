Olcese asegura que a Yuriel Celi lo perjudicaron en Cantolao: “Le lavaron el cerebro”

Universitario de Deportes viene trabajando duramente en la pretemporada con un solo objetivo en la mira: salir campeón nacional en la Liga 1 2023. A pesar de que ya empezaron los trabajos en tienda merengue, aún el plantel no está cerrado. Por tanto, esperan la llegada de dos refuerzos, quienes serían Bruno Sepúlveda y Yuriel Celi.

El fichaje de este último es muy complicado, ya que Celi tiene contrato con Carlos Mannucci y el esfuerzo tendría que hacerlo el propio jugador para que recién el conjunto crema pueda iniciar una negociación. El volante ofensivo de 20 años apareció en el fútbol peruano con una gran proyección, pero no ha logrado explotar por completo su habilidad. Se ha notado un estancamiento en su nivel.

En ese sentido, el exjugador Aldo Olcese comentó en el programa deportivo “A presión” lo que pasó hace algunos años con Celi. “Cuando el chico (Yuriel Celi) estaba en Cantolao, el profesor Hernán Lisi trabajaba ahí y me comentaba que el expresidente de la institución Mandriotti lo consideraba como el mejor del mundo. Lo quería llevar al Real Madrid y al Barcelona. Lisi le decía: ‘Tranquilo, deja tranquilo al chico que recién está saliendo’. Pero le lavaron el cerebro y le hicieron creer que era el mejor del mundo. Así lo perjudicaron”, detalló.