¿A qué hora juegan Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO por la Copa Sky México 2022?

Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario desde las 7.00 p. m. (hora mexicana) y 8.00 p. m. (horario peruano) por la jornada 2 del grupo A en la Copa Sky México 2022. El duelo se podrá ver por los canales Nu9ve, TUDN y Sky Sports, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes para este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles.

Pumas vs. Cruz Azul: ficha del partido

Partido Pumas vs. Cruz Azul ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 16 de diciembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (México), 8.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Olímpico Universitario ¿En qué canal? Nu9ve, TUDN, Sky Sports

La segunda fecha de este torneo amistoso Copa Sky México 2022 enfrentará a dos equipos que no pudieron ganar en el debut. Pumas de la UNAM será local ante Cruz Azul, ambos con un solo punto en la tabla del grupo A fruto de sus empates en la jornada previa.

Los felinos vienen de un agónico 1-1 ante Toluca con un tanto sobre la hora de su goleador Juan Ignacio Dinneno. La Máquina, por su parte, no pasó de la igualdad sin goles frente al Necaxa.

¿A qué hora ver Pumas vs. Cruz Azul?

México (centro): 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 17).

¿Qué canal transmite Pumas vs. Cruz Azul?

En México y Estados Unidos, podrás ver el Pumas vs. Cruz Azul a través de los siguientes canales de TV:

México: Nu9ve, TUDN, Sky Sports

Estados Unidos: TUDN.

¿Cómo ver Pumas vs. Cruz Azul ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Pumas vs. Cruz Azul por internet, sintoniza la plataforma de streaming Blue to Go o ingresa a la aplicación de TUDN (solo en México). En caso no tengas acceso a ninguna de estas vías, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Pumas vs. Cruz Azul

Pumas 1-2 Cruz Azul | 18.09.22

Cruz Azul 0-0 Pumas | 12.04.22

Pumas 2-1 Cruz Azul | 05.04.22

Cruz Azul 2-1 Pumas | 12.03.22

Pumas 4-3 Cruz Azul | 07.11.21.

Posibles formaciones de Pumas vs. Cruz Azul

Pumas: Julio González, Adrián Aldrete, Ulises Rivas, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Pablo Bennevendo, Santiago Trigos, Eduardo Salvio, Gustavo del Petre, Diogo De Oliveira y Juan Dinenno.

Cruz Azul: Jesús Corona, Shaggy Martínez, Juan Escobar, Cata Domínguez, Ramiro Funes Mori, Alonso Escoboza, Erick Lira, Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez, Rodolfo Rotondi y Emmanuel Gutiérrez.

¿Dónde juegan Pumas vs. Cruz Azul?

El escenario de este compromiso será el Estadio Olímpico Universitario, recinto deportivo propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.