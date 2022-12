¿Por qué Jefferson Farfán no llegó a fichar por el Bayern Munich pese a oferta? Esto dijo el ‘10′

Este martes 16 de diciembre, Jefferson Farfán anunció su retiro del fútbol profesional con 38 años de edad. A través de las redes sociales, el exatacante de Alianza Lima y de la selección peruana publicó un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento.

“Luego de tantas alegrías y de haber cumplido mis más grandes sueños, ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida. Gracias a todos por su apoyo incondicional. Gracias, fútbol”, escribió.

Ante ello, en esta nota recordamos la vez en que la ‘Foquita’ estuvo a punto de fichar por el poderoso Bayern Munich de Alemania y el motivo por que el que no se concretó su llegada.

¿Por qué Jefferson Farfán no llegó a fichar por el Bayern Munich?

En el 2019, Jefferson Farfán reveló que recibió una oferta concreta del Bayern Munich luego de anotarle un golazo al Bayer Leverkusen en la temporada 2011-2012.

“La propuesta más fuerte para mí y la que tuve en la mano porque hablé con una persona que estaba adentro del club fue el Bayern Munich . Fue después del gol que metí ante el Leverkusen. Al día siguiente recibí la oferta y era concreta”, manifestó durante una entrevista para Movistar Deportes.

Sin embargo, el ‘10′ contó que tuvo que rechazar esta propuesta porque se sentía muy cómodo en el Schalke 04.

