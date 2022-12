¿Qué canal transmite Perú vs. Colombia sub-20 EN VIVO por amistoso internacional?

Perú vs. Colombia sub-20 EN VIVO se enfrentan en el estadio de la Videna, desde las 3.30 p. m. (hora peruana y colombiana), por amistoso internacional 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de Nativa y FPF Play (streaming), pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con formaciones iniciales, marcador actualizado minuto a minuto y resumen con el marcador final de este y otros partidos de hoy.

Perú vs. Colombia sub-20: ficha del partido

Partido Perú vs. Colombia sub-20 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 15 de diciembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio de la Videna ¿En qué canal? FPF Play, Nativa

La selección peruana sub-20 sostendrá su último amistoso de preparación en este 2022 ante su similar de Colombia, anfitrión del próximo Campeonato Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en enero del 2023.

El equipo de Jaime Serna no ha podido ganar ninguno de los tres duelos de práctica que lleva disputadas este mes, pese a haber sido local en todos ellos. El último fue un empate 1-1 contra los cafeteros, con goles de Stefano Olaya para la Bicolor y Ricardo Carballo para la visita.

Este será el cuarto y último amistoso de preparación para la selección peruana sub-20 en diciembre del 2022. Foto: FPF

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia sub-20?

En territorio peruano y colombiano, el cotejo Perú vs. Colombia sub-20 empezará a partir de las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs. Colombia sub-20?

Si deseas seguir el Perú vs. Colombia sub-20 por TV, sintoniza la señal de Nativa, que está disponible a nivel nacional en los canales 30 y 516 de Claro TV.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia sub-20 ONLINE?

Para que no te pierdas el Perú vs. Colombia sub-20 por internet ingresa al canal oficial de Nativa en YouTube, que transmitirá de forma gratuita el duelo. También puedes suscribirte al servicio de streaming FPF Play, o informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes en caso no tengas acceso a ninguna de las vías anteriores.

Estadio de Perú vs. Colombia sub-20

Este amistoso Perú vs. Colombia sub-20 se llevará a cabo en la cancha de la Villa Deportiva Nacional (Videna), sede habitual de entrenamientos para todas las categorías de la selección peruana.