[En Vivo] Herediano vs. Cartaginés: hora y canal para ver la final del Torneo Copa Costa Rica

VER AQUÍ Herediano vs. Cartaginés EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, jueves 15 de diciembre, por la final de ida del Torneo Copa Costa Rica 2022. El decisivo cotejo se disputará en el estadio José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), y la señal encargada de transmitir el duelo será FUTV. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Herediano vs. Cartaginés: ficha del partido

Partido Herediano vs. Cartaginés ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 15 de diciembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora de Costa Rica), 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Herediano vs. Cartaginés?

El duelo entre Herediano vs. Cartaginés se disputará este 15 de diciembre por la final de ida del Torneo Copa Costa Rica 2022. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Costa Rica: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Herediano vs. Cartaginés?

En territorio costarricense, la transmisión del Herediano vs. Cartaginés irá por la señal de FUTV, canal que cuenta con los derechos de varios clubes en los principales torneos del fútbol tico.

¿Dónde sintonizar Herediano vs. Cartaginés vía FUTV?

Cabletica

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

¿Cómo ver Herediano vs. Cartaginés ONLINE?

Si no quieres perderte el Herediano vs. Cartaginés por internet, ingresa a la página web soy.tv, en la cual podrás tener acceso al contenido deportivo de FUTV (solo en Costa Rica). En caso no tengas acceso a la misma, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Herediano vs. Cartaginés?

El escenario de este compromiso será el estadio José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Guadalupe de Goicoechea, en la provincia de San José, y cuenta con capacidad para 4.500 espectadores.