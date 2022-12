‘Dibu’ Martínez pasó de alentar a Argentina como hincha en Rusia 2018 a jugar la final en Qatar

Argentina logró lo que parecía imposible: clasificar a la final del Mundial Qatar 2022. Ahora, está a solo 90 minutos de conseguir su tercera estrella. En los duelos del certamen, no solo resaltó Lionel Messi, quien fue elegido cuatro veces como el mejor jugador del partido, sino también Emiliano Martínez, quien pasó de alentar a la Albiceleste como hincha en Rusia 2018 a disputar el partido más importante de su vida cuatro años después.

No cabe duda de que la vida del ‘Dibu’ sufrió un giro de 180° durante las últimas temporadas, pues dejó de no ser considerado en la selección argentina a ser una pieza fundamental en el equipo que armó Lionel Scaloni. Pero eso no es todo. En la goleada de la Albiceleste ante Croacia, en las redes sociales se hizo viral una curiosa imagen en la que se puede ver al portero en Rusia 2018 .

En ese año, él no estaba defendiendo la camiseta de su selección, sino alentando a la escuadra en ese entonces dirigida por Joge Sampaoli.

Tal como publicó la cuenta de Twitter Juez Central, el portero aparece como un hincha más junto a su hermano durante un encuentro de la Albiceleste en el Mundial pasado. En ese momento, era suplente en el Getafe.

Cuatro años más tarde, Emiliano Martínez se volvió titular indiscutible en el Aston Villa, salió campeón de la Copa América ante Brasil en el Marcaná, consiguió la Finalissima contra Italia en Wembley y está por disputar la final del Mundial Qatar 2022 ante el ganador entre Francia vs. Marruecos.