Polémica por penal no cobrado a Marruecos: Hernández derribó a Boufal, quien se ganó la amarilla

La escuadra africana tuvo una gran chance. A los 26′ del primer tiempo, en el encuentro entre Francia vs. Marruecos por la semifinal del Mundial Qatar 2022, el extremo izquierdo Boufal ingresó al área y fue derribado por Theo Hernández. El árbitro principal cobró falta en ataque y le mostró tarjeta amarilla al futbolista africano.

Tras ello, en las redes sociales, los aficionados empezaron a comentar sobre la jugada y reclamaron que había sido penal. El réferi no se acercó ni al VAR para poder revisar la jugada. Esto generó la indignación de muchos.

@RefereeHalsey where does Boufal foul Hernandez here? pic.twitter.com/gm6rwyFIWX