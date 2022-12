Periodista español que deseó goleada a Argentina ahora se adjudica el triunfo: “Gracias a mí”

Con gol de Lionel Messi y doblete de Julián Álvarez, Argentina venció 3-0 a Croacia y clasificó a la final del Mundial Qatar 2022. El cuadro Albiceleste jugará su sexta final en la historia tras un gran partido, aunque, en la previa del compromiso, algunos periodistas no querían que esto pasara .

Juanma Rodríguez, periodista de “El Chiringuito”, señaló hace unos días que quería que el cuadro croata golee 4-0 a la escuadra sudamericana. Asimismo, cuando vio que sus declaraciones generaron polémica, aumentó el resultado y pidió que el equipo de Modric le meta siete tantos a Argentina.

Tras la goleada de los dirigidos por Lionel Scaloni, el panelista del programa español publicó un video en el que dio la cara, aunque cambió su discurso.

“Gracias a mi táctica motivacional, gracias a las palabras que dije el otro día en ‘El Chiringuito’, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte . No me den las gracias, no hace falta. Soy un hombre modesto”, comentó.

¿Cuándo juega la final Argentina?

Argentina espera rival para la gran final del Mundial Qatar 2022, encuentro a disputarse este domingo 18 de diciembre a las 10.00 a. m. (hora peruana). El compromiso se efectuará en el estadio Lusail y tendrá transmisión de DirecTV Sports y Latina Televisión.

¿Cómo ver a Argentina en la final ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la final del Mundial por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.