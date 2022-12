Hinchas de Cristal en pie de lucha: ¿por qué los celestes crearon el viral #SalvemosACristal?

Sporting Cristal fue vendido, a mediados de septiembre del 2019, a Innova Sports, un grupo integrado por Joel Raffo (actual propietario y presidente de la institución celeste), Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales y Enrique de la Piedra, quienes también componen la empresa de representación de futbolistas AGREF. Desde que los nuevos dueños están al mando, muchas cosas han cambiado.

El conjunto cervecero históricamente ha tenido como base los valores. Siempre se priorizó a la calidad de persona por encima de la calidad del futbolista. A lo largo de los años, Sporting Cristal representó al ‘club modelo’ en el fútbol peruano. Sin embargo, esta imagen se ha ido cayendo en las últimas temporadas. ¿Por qué los hinchas están furiosos y crearon el viral #SalvemosACristal?

Fichajes que no dieron la talla

Un hecho que no puede pasar por desapercibido es la contratación de John Jairo Mosquera, un delantero que llegó lesionado al Perú. Un fichaje que prácticamente no jugó y cuando lo hizo no dio la talla. ¿Quién fue el responsable? Todos. Desde el presidente Joel Raffo, el exdirector deportivo Juan José Luque (quien no hizo mea culpa) y el mismo técnico Roberto Mosquera.

No hay excusa para tapar esto, es inadmisible para un club grande como Sporting Cristal que se incurra en este tipo de error. Además, hay futbolistas que ya cumplieron su ciclo en el club o vienen teniendo temporadas irregulares; no obstante, se les sigue renovando el vínculo.

John Jairo Mosquera no anotó ningún gol en Sporting Cristal. Foto: composición/ Sporting Cristal/ EFE

¿Conflicto de intereses con AGREF?

Este es un tema que se viene comentando en redes sociales. La reciente incorporación de Adrián Ugarriza (representado por AGREF) desató la molestia del hincha celeste. El delantero de 25 años tuvo una temporada irregular, disputó 28 encuentros y solo anotó 10 goles, números que no son suficientes para llegar a un equipo como Sporting Cristal.

A esto se suma la posible salida de Diego Buonanotte, el jugador con más experiencia y desequilibrio del plantel. Por último, el posible fichaje de Diego Otoya, teniendo a Marlon Perea, un joven delantero que se ha cansado de inflar redes en menores y la Reserva.

Ugarriza fichó por Sporting Cristal. Foto: captura Cristal TV

Reintegrar a Martín Távara

El mediocampista rimense fue separado de la institución tras la denuncia de su expareja por violencia física y psicológica. Se conoció audios en los que el jugador le decía que estaba borracho y que le daba igual si lo botaban de Cristal. Lo más grave de esto fue que la víctima indicó que el representante de Távara, Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales, y Jorge Soto sabían del tema hace mucho tiempo.

A pesar de que Cristal perdía un hombre clave para que pelear el título, la hinchada aplaudió la decisión de separarlo. Sin embargo, las últimas declaraciones vertidas por Raffo han generado la indignación de los rimenses. “Creemos en las segundas oportunidades y Martín Távara (representado por AGREF) estará con nosotros el 2023″, informó Ovación.

Martín Távara no jugó los últimos partidos con Sporting Cristal en el 2022. Foto: La República

Estos puntos desarrollados y otros son los que ha generado que el hincha de Sporting Cristal esté en pie de lucha contra los nuevos propietarios (INNOVA Sports) y la agencia AGREF. Por ello crearon #SalvemosACristal, el cual se volvió tendencia.

Hinchas celestes en protesta (1). Foto: Twitter

Hinchas celestes en protesta (4). Foto: Twitter

Hinchas celestes en protesta (2). Foto: Twitter