Scaloni pone punto final a la polémica ante Países Bajos: “Sabemos ganar y perder”

Desde el pitazo final ante Países Bajos hasta un día antes de enfrentar a Croacia por las semifinales del Mundial Qatar 2022, la selección Argentina ha sido duramente criticada por su festejo ante los neerlandeses en la tanda de penales. Ante estos dichos, el estratega Lionel Scaloni decidió salir al frente y poner punto final a este tema.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Albiceleste señaló que ante Países Bajos “se jugó como se tenía que jugar” y que sus dirigidos saben perder y ganar . De igual manera, aseguró que es momento para zanjar este “tema de una vez por todas” y que la prensa debe dejarlo ir porque “está alejado de lo que somos como equipo y grupo”.

A continuación, podrás revisar las mejores declaraciones de Lionel Scaloni en la previa del Argentina vs. Croacia.

Sobre Croacia y Modric

“Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados ‘equipos’, juegan como un gran grupo que nos va a poner las cosas difíciles. Será un partido complicado. Croacia juega realmente bien. Tienen una manera de jugar y no la van a cambiar. Tienen muy buenos jugadores, con una tradición futbolística enorme”

“Es un placer ver jugar a Modric, es un ejemplo para muchos. No solo por cómo juega, sino por cómo es. El que quiere al fútbol quiere jugadores así adentro de la cancha”.

Sobre los dichos ante Países Bajos

“El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del de Argentina. En el fútbol hay momentos para defender, para atacar, que haya discusiones, hay un árbitro para impartir justicia y tenemos que sacar este tabú: nosotros sabemos ganar y perder. Contra Arabia nos fuimos calladitos al hotel . Ganamos la Copa América y se dio una de las imágenes más lindas y de deportividad que se pudo ver: Messi, Neymar y Paredes juntos en las escaleras. Todo termina cuando el árbitro pita el final, hay que zanjar ese tema de una vez por todas. Es una impronta que tenemos, hay que desterrar el tema de que no sabemos ganar y perder porque eso está alejado de lo que somos como equipo y como grupo”

“Lo de adicionar tantos minutos es nuevo y genera inseguridad. Te crea incertidumbre que adiciones 10 minutos, no solo a nosotros. Pasó también en el partido de Brasil. Es una situación nueva, no digo que sea justa o injusta. Seguramente se haga más natural. Con Holanda fue difícil porque ellos empezaron a tirar pelotas adentro del área y nos crearon una situación así”.

Sobre el liderazgo de Messi

“De Leo no me sorprende porque siempre juega así, no es mérito de este CT. Es un ganador, tiene orgullo y unas ganas de seguir jugando tremendas. Vamos a ver si Leo sigue jugando o no. Sigámoslo disfrutando. Si le va bien, a todos nos va bien, queda mucho camino”.

Sobre los jugadores lesionados

“En principio, De Paul y Di María están disponibles, eso nos deja tranquilos. Tenemos que evaluar la disponibilidad en cuanto a minutos que tiene cada uno”.

“No hay mejor descanso que el triunfo, no hay manera mejor que haber pasado a semifinales. Estamos bien, estamos enteros. Tenemos dos jugadores sancionados y eso sí es una cuestión a resolver”.

La ilusión de Argentina

La ilusión es la de todos los argentinos y este equipo juega para ellos, para todos sus familiares. Estamos eternamente agradecimos, sabemos lo que cuesta venir hasta acá y también lo que sufren los que lo ven acá”

“Siempre lo más importante es lo que viene, lo más importante es el partido de mañana. No doy tantas vueltas porque eso te quita energía”.