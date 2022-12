Alianza Lima en aprietos por derechos televisivos

Por: Luis Imaña

Los clubes de la Liga 1 se encuentran en sus pretemporadas para llegar de la mejor forma a la temporada 2023, pero también se libra una lucha por los derechos televisivos, situación que involucra a Alianza Lima.

A pesar de que la Federación Peruana de Fútbol, que contaba con el control de los derechos, llegó a un acuerdo con 1190 Sport para la transmisión de los encuentros del balompié nacional, Gol Perú no baja los brazos.

El conocido canal de televisión llegó a un acuerdo con el club blanquiazul para renovar su vínculo por los próximos doce años, al igual que se habría hecho con otros clubes que integran la primera división.

Esto no cayó nada bien en la Videna, ya que el organismo que rige el fútbol nacional mandó un comunicado que exigía a todos los clubes alinearse a los nuevos reglamentos o sufrir drásticas sanciones como el descenso.

“Si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1, y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, indicó el vocero legal de la FPF, Carlos Caro.

Si bien desde La Victoria se mostraron seguros de llegar a un acuerdo con la Federación, en San Luis no piensan dar su brazo a torcer y ahora cuentan con el respaldo de un gigante.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol manifestó su apoyo a la FPF. “Conmebol siempre va a apoyar a la institucionalidad y va a apoyar a la Federación, siempre y cuando hagan lo que tengan que hacer y pelear porque los derechos sean un bien que reciban los equipos y no que sean solamente la ventaja de una empresa”, declaró Alejandro Domínguez para La República desde Doha.

Esto pondría en una situación comprometedora al bicampeón de la Liga 1, ya que de no llegar a una solución, estaría poniendo en peligro su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano y por ende sus chances de pelear por el tricampeonato.