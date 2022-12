Tras eliminación de Qatar, Brasil buscaría fichar a ‘Pep’ Guardiola para conseguir la estrella 6

Brasil perdió por penales ante Croacia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y quedó eliminado de este certamen. Posteriormente, se confirmó que Tite dejó de ser técnico de la Verdeamarela. Tras ello, la prensa española informó que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tendría en sus planes a ‘Pep’ Guardiola para ocupar el cargo de entrenador.

Según el diario Sport, la dirigencia de la CBF buscaría contactar al estratega del Manchester City para conocer cuál es su situación contractual y si está dispuesto a dirigir al conjunto sudamericano de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“El presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, que es quien va a elegir en solitario al nuevo seleccionador, pretende conocer de primera mano y sin intermediarios cuáles son las intenciones profesionales del actual técnico del Manchester City y si existe alguna posibilidad de poder contar con él al término de la presente temporada en Europa por mucho que acabe de renovar hasta el 2025″, publicó dicho medio.

Neymar habló sobre su futuro en la selección brasileña

Luego de quedar fuera del Mundial Qatar 2022, Neymar declaró para la prensa de su país y habló sobre su futuro en la selección brasileña.

“Decir que este es el final sería apurado. La cabeza todavía está caliente, no estoy pensando con claridad. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Creo que no. Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial”, manifestó.