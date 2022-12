¿Por qué al ‘Papu’ Gómez lo llaman el nuevo Beckham? Messi, Agüero y la FIFA lo vacilaron

En la previa del encuentro entre Argentina vs. Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, el exjugador argentino y ahora streamer Sergio ‘Kun’ Agüero conversó de forma pública con su gran amigo Lionel Messi y causó furor. La transmisión de la charla entre ambos tuvo a más de 200.000 personas siguiendo lo que decían.

Mientras conversaban sobre cómo estaban en la concentración, el popular ‘Papu’ Gómez apareció en el stream y desafió al ‘Kun’ a que adivinara a qué jugador se parecía con su nuevo corte. “Tenés una pinta de (Arjen) Robben, pero no. Pero no tenía barba”, intentó Agüero. Messi y el futbolista del Sevilla movieron la cabeza en forma de negación.

El ‘Papu’ decidió ayudarlo y le dio pistas para que pueda adivinar: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS. No lo saca”. Luego de varios intentos, resultó ser David Beckham la inspiración del estilo del mediocampista argentino. “Apuntó muy alto”, soltó Messi riéndose. “Sé honesto, ¿pensaste que, posta, te iba a quedar como él?”, preguntó Agüero.

“Pensé que el peluquero me iba a dar una mano. Con otro peluquero puede ser. No por desmerecer al peluca”, indicó el ‘Papu’. Al diálogo también ingresó Rodrigo de Paul, quien le dejó su parecer sobre el look. “Para mí le quedó mal. Él se quiso cortar como Beckham y terminó como mi tía”, detalló entre risas.

Asimismo, la cuenta oficial de la Copa Mundial FIFA le dedicó un tuit vacilando al jugador del Sevilla sobre su corte: “Meme de Spiderman”.