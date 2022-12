Doña Peta arremetió contra Gareca por no llevar a Guerrero al repechaje: “Hubo injusticia”

A casi seis meses del encuentro entre la selección peruana ante Australia por el repechaje de la Copa del Mundo Qatar 2022, la mamá de Paolo Guerrero, Doña Peta, dio a conocer que le sigue doliendo la eliminación de la Bicolor y criticó duramente la decisión del técnico Ricardo Gareca por no incluir al ‘Depredador’ en la lista de convocados.

El máximo goleador histórico en la Bicolor estuvo lesionado durante mucho tiempo y se preparó para poder llegar al duelo ante los socceroos; sin embargo, no llegó con ritmo futbolístico y el estratega argentino decidió no llevarlo. Esto generó una opinión dividida entre la hinchada peruana, ya que algunos decían que la experiencia pesa en este tipo de encuentros.

Después de varios meses, la mamá de Paolo Guerrero charló con TV Perú y recordó el momento por el que pasó el delantero peruano al enterarse que no viajaba a Qatar. “Claro, como no voy a sufrir. No se puede quemar el pan en la puerta del horno, en la vida, no se puede. Ya estábamos, ya lo teníamos”, inició.