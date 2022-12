Conmebol respalda a la FPF y envía demoledor mensaje al consorcio por derechos de TV

Todo parece indicar que estamos a puertas de un enfrentamiento entre algunos clubes del fútbol peruano, tales como Alianza Lima, y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de televisión de la Liga 1 2023. A la pelea se sumó un tercer ente y respaldó a la gestión de Agustín Lozano. ¿De quién estamos hablando? Conmebol.

A través de su presidente Alejandro Domínguez, quien brindó declaraciones exclusivas para La República desde Doha (Qatar) durante el evento en homenaje a Pelé que se llevó a cabo en la Casa de Conmebol , la máxima institución del fútbol sudamericano mostró su rotundo apoyo hacia la FPF.

Pero eso no fue todo, pues también se dio un tiempo para enviarle un mensaje al Consorcio del Fútbol Peruano, en pocas palabras, hacia Gol Perú, que ha firmado un millonario acuerdo con Alianza Lima por los próximos 12 años.

“Conmebol siempre va a apoyar a la institucionalidad y va a apoyar a la Federación, siempre y cuando hagan lo que tengan que hacer y pelear porque los derechos sean un bien que reciban los equipos y no que sean solamente la ventaja de una empresa”, fueron las declaraciones del mandamás de la Conmebol.

FPF advierte posibles descensos

Tras conocerse la firma entre Alianza Lima y Gol Perú, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió un comunicado en el que señaló que si un club no sigue los estatutos firmados, podrían afrontar graves consecuencias, como por ejemplo no participar en la Liga 1 2023 y descender.

“Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto; sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, indicó el vocero legal de la FPF, Carlos Caro.