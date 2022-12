¿Qué pasó en el detrás de cámaras entre Messi y Weghorst y por qué le dijo “qué mirás, bobo”?

Tras finalizar el encuentro de Argentina vs. Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Lionel Messi fue a declarar cómo vivió el encuentro y la tanda de penales para clasificar a semifinales, cuando apareció el neerlandés que metió un doblete para llevar el partido al alargue y le empezó a decir cosas al crack argentino.

El futbolista rosarino, que la rompió con una asistencia extraordinaria y un golazo de penal, se mostró furioso en cámaras y descargó todo contra Wout Weghorst. “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, andá pa’ allá”, fue lo que se alcanzó a escuchar y ver en televisión por medio de TyC Sports.

Al principio no se conocía a quién se había dirigido el astro argentino, hasta que el mismo periodista que lo entrevistaba confirmó el nombre. Sin embargo, horas más tarde se vio lo que sucedió detrás de cámaras, en donde se ve a Sergio Agüero tratando de calmar al goleador neerlandés sacándolo de la escena.

El mismo exjugador comentó cómo fue la situación en ESPN. “El 19 empezó a llamar a Messi y ahí Leo se da vuelta y le dice lo que le dice. Este jugador sigue insistiendo y lo apura: ‘Come here’ (ven acá)’, le dice”, contó.

“Cuando vi la actitud del holandés salté yo y me puse a hablar con él y le digo ‘shut up’, cerrá el o***. ‘Good luck’, tómatela. Después de que le digo que se calle, él me contesta que no le hable y entonces yo le digo: ‘Y vos no le hables a Messi’”, dijo el ‘Kun’, ante las risas de los panelistas.