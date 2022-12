Jean Pierre Archimbaud asegura que Melgar quiere revancha el 2023

El momento más sublime de Jean Pierre Archimbaud en este 2022 lo tuvo en el mítico estadio Centenario del Uruguay. Su disparo desde fuera del área se convirtió en un golazo que le permitió al FBC Melgar ganar 2-1 a River Plate en la Copa Sudamericana. El equipo llegó a las semifinales de este torneo y además fue subcampeón en el torneo nacional.

“Fue el momento deseado por todo futbolista. Recuerdo el festejo que fue con todo por el equipo, el momento, el estadio y el triunfo. Siempre estará en mi mente ese momento”, le dijo al periodista Juan Esteves, en su canal de YouTube. Melgar llegó con mérito a las semifinales de la Sudamericana y ganó el subcampeonato nacional, “finalmente no se consiguió nada”, reconoció ‘Chocherita’.

“ Hubo momentos buenos, hubiese sido espectacular ser campeón o llegar a la final de la copa . Se notó como los rivales nos miraban con respeto en el país y también afuera, le jugamos a todos de igual a igual. Al final hubo un desgaste tremendo, cuatro partidos en diez días, en el 2023 tengo una revancha personal y estoy seguro de que también el equipo”.

Entre hoy o mañana estará nuevamente en Arequipa para reunirse con sus compañeros e iniciar una exigente pretemporada de cara al 2023 para competir en la Liga 1 y Copa Libertadores. La pelea por el titularato será dura, tanto como las dos competiciones.

“Uno quiere ser titular siempre, cuando no me tocó apoyé como buen compañero que me considero. Hay respeto al compañero en una lucha sana, pero exigente, Melgar es equipo ganador”, refirió.

PUEDES VER: Hinchas y familiares recibieron al equipo femenino de FBC Melgar tras ganar Copa Perú

A pesar de que por tradición su familia hincha por un equipo de la capital, Archimbaud está totalmente identificado con los colores melgarianos. Se siente orgulloso de que su hijo sea arequipeño, además, su hija y su esposa se sienten muy cómodos con las bondades del club y la tierra del Misti. “ Mi padre y yo nos deseamos suerte en la final, fue un momento hermoso”, contó.