Qatar 2022: Argentina busca las ‘semis’

Por: Carlos Salinas, enviado especial

La previa del Argentina-Países Bajos está cargada de entre dichos entre los protagonistas, mientras el técnico albiceleste, Lionel Scaloni, busca explicaciones ante la información difundida de un entrenamiento a puertas cerradas.

Y es que a horas del cotejo de hoy (2 p.m.) por los cuartos de final de la Copa del Mundo, Ángel Di María confesó que Louis Van Gaal ha sido el peor técnico que ha tenido –lo dirigió en el Manchester United–, y el estratega le respondió en tono sarcástico. Por su parte, en la interna argentina se preguntan cómo es que la prensa se enteró de que De Paul padece una molestia en el isquiotibial derecho.

A Scaloni no le gustó que se filtrara información sobre el volante, que arrastra una fatiga. “Rodrigo viene con una carga de partidos, lo vamos a evaluar...”, dijo dejando en claro que la información que se viralizó fue con el entrenamiento a estricto privado: “Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir”, como dando a entender que alguien filtró con alguna intención.

No aseguró que el volante esté al 100%, pero sí dijo que es habitual que a sus jugadores se les baje la carga por precaución.

Con las lesiones de Alejandro Gómez y Ángel Di María, sumado a la posible baja de Rodrigo De Paul, la ‘Albiceleste’ se rearma en ataque y el DT deberá elegir quién acompañará a Julián Álvarez y Lionel Messi en ofensiva.

Fideo, que no disputó minutos ante Australia, ya que tuvo que dejar la cancha a los 13 minutos del complemento ante Polonia por una molestia en el muslo de su pierna izquierda, volvería a ausentarse del once titular, pero no está confirmado. Asimismo, Papu salió del campo de juego frente a los oceánicos debido a un esguince en su tobillo izquierdo y tampoco jugará.

Este es el posible once argentino: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Marcos Acuña o Tagliafico; De Paul o Paredes, Fernández, Mac Allister; Di María o Martínez, Álvarez y Messi.

En Países Bajos la tienen clara, pues saldrán al campo del estadio Lusail con sed de revancha por lo sucedido en Brasil 2014. Entonces, Argentina superó en los lanzamientos de penales al conjunto neerlandés, en semifinales, y disputó la final que ganó Alemania. Este será su once: Noppert, Dumfries, Timber, Ake, Van Dijk, Blind, De Roon, De Jong, Klaasen, Memphis y Gakpo.

Reacciones

Ángel Di María, jugador argentino

“Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera. Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal colocados. Me desplazó de un día para otro”.

Louis Van Gaal, DT de Países Bajos

“Es algo triste lo que dijo Di María, una lástima, no me gusta que lo haya declarado públicamente. Acá tengo a Memphis, que tampoco jugaba conmigo en Manchester, y ahora nos besamos en la boca”.