Özil fuerte contra los críticos de Cristiano y exige respeto: “Es uno de los mejores de la historia”

En la previa del encuentro entre Portugal vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, el campeón mundial con Alemania Mezut Özil salió con todo a defender a su excompañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, por las constantes críticas que viene recibiendo por periodistas, hinchas y exjugadores.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mediocampista alemán indicó que no logra comprender la mala vibra que hay hacia el astro portugués. “Realmente, no entiendo de dónde viene esta constante negatividad de la prensa sobre Cristiano. Los medios solo están tratando de obtener clicks, y los expertos que ya no tienen una carrera solo quieren llamar la atención con su gran nombre y tratar de hacerlo quedar mal”, inició.

El actual jugador de Istanbul Basaksehir del fútbol turco arremetió contra las personas que le piden a Cristiano marcar goles como antes. “Pronto cumplirá 38 años, entonces, ¿cuál es la sorpresa de que ya no marque 50 goles por temporada? Todos los fanáticos del fútbol deberían estar felices de haberlo visto jugar fútbol de clase mundial durante 20 años”.