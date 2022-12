¿Neymar se retira de Brasil? Esto dijo el delantero tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022

Brasil quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 tras caer por penales contra Croacia en los cuartos de final. En este duelo, Neymar fue titular y anotó el único gol del conjunto dirigido por Tite durante los 120 minutos. Tras ello, el futbolista del PSG declaró para la prensa y se refirió a la posibilidad de retirarse de la Verdeamarela.

“Decir que este es el final sería apurado. La cabeza todavía está caliente, no estoy pensando con claridad. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora”, manifestó para SporTV.

Además, el atacante aseguró que no estará presente en la próxima edición de la Copa del Mundo. “Creo que no. Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial”, señaló.

PUEDES VER: Latina TV confirma los 3 partidos que transmitirá EN VIVO de los cuartos de final del Mundial

“Difícil, difícil encontrar palabras para consolarnos en este momento. Hay que intentar encontrar fuerzas para seguir, por más que sea difícil. Algunos se quedarán, otros a ver, pero espero que se dejen cosas importantes para que estos niños puedan seguir”, agregó.

Tite dejó de ser técnico de Brasil

Luego de quedar fuera del Mundial Qatar 2022, se confirmó que Tite dejó de ser el director técnico de la selección brasileña. De esta forma, el estratega cierra un largo ciclo al mando de la Verdeamarela, en el que solo perdió siete encuentros.

Desde que sumió el cargo, el estratega disputó dos Copas del Mundo con esta escuadra, en ambas quedó eliminado en cuartos de final.