Hermana de Neymar lo respalda tras eliminación de Brasil: “Desearía que todo tu dolor desaparezca”

Brasil quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 tras caer en la definición de penales contra Croacia en el duelo por los cuartos de final. Tras este resultado, usuarios criticaron a Neymar por no patear el primer disparo desde los doce pasos. Ante ello, Rafaella Santos, hermana del futbolista del PSG, salió a respaldar al atacante.

“Desearía poder abrazarte en mi regazo y hacer que todo tu dolor desaparezca, como me hiciste a mí. Ojalá pudiera decir cada mañana que te amo infinitamente, pero mi duro camino no me lo permite. No tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti, de tus logros y derrotas. Siempre juntos”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

‘Ney’ se despide de esta edición de la Copa del Mundo con dos goles anotados en tres encuentros disputados. Recordemos que el exjugador del FC Barcelona se perdió dos duelos de la fase de grupos por una lesión en el tobillo.

Tite dejó de ser técnico de Brasil

Luego de la eliminación del Mundial Qatar 2022, se confirmó que Tite dejó de ser el director técnico de la selección brasileña. El estratega disputó dos campeonatos mundiales con la Verdeamarela, en las que no pudo pasar de los cuartos de final.

En total, el estratega estuvo al mando de esta escuadra en 81 encuentros, de los que ganó 61, empató 13 y solo perdió siete. Un duelo en el que cayó el Scratch fue ante Perú en un amistoso internacional.

Anteriormente, el DT trabajó en equipos como Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, Sao Caetano, Gremio, entre otros.