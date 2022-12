Periodista norteamericano fue reportado muerto durante el partido de Argentina y Países Bajos

La U. S. Soccer confirmó la muerte del periodista norteamericano Grant Wahl tras el partido entre Argentina y Países Bajos. El comunicador saltó a la fama mundialmente hace unas semanas por querer entrar a un partido del Mundial Qatar 2022 con una camiseta arcoíris .

Según reportó Rolling Stone, el estadounidense fue ingresado a un hospital local después de sufrir un desplome luego del encuentro por los cuartos de final disputado en el estadio Lusail, pero horas más tarde, se reportó su deceso.

La máxima entidad del fútbol estadounidense se mostró apenada por la noticia y destacó el trabajo de Wahl con el deporte en Estados Unidos.

“Toda la familia de U. S. Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl . Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, se lee en el comunicado.

Comunicado sobre Grant Wahl. Foto: U. S. Soccer

La polémica de la camiseta arcoíris

El periodista intentó entrar al cotejo entre Estados Unidos y Gales con una camiseta arcoíris, pero las autoridades del estadio le impidieron el ingreso.