[DirecTV Sports, En Vivo] Portugal vs. Marruecos, Mundial Qatar 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Portugal vs. Marruecos | Ambos equipos se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 este sábado 10 de diciembre. El duelo iniciará a las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Portugal vs. Marruecos: ficha del partido

Mundial Qatar 2022 Portugal vs. Marruecos ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de diciembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Al Thumama ¿En qué canal? DirecTV Sports

Portugal vs. Marruecos: ¿a qué hora juegan?

El enfrentamiento entre Portugal vs. Marruecos EN DIRECTO se jugará este sábado 10 de diciembre. Conoce el horario según tu zona geográfica.

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

¿Cómo formarían Portugal vs. Marruecos?

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Joao Félix y Gonzalo Ramos. DT: Fernando Santos

Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Joao Félix y Gonzalo Ramos. Marruecos: Bono, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Aguerd, Saiss, Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri. DT: Walid Regragui

Portugal vs. Marruecos: ¿qué canal transmite EN VIVO?

La señal encargada de televisar el encuentro Portugal vs. Marruecos será DirecTV Sport (DSports), canal que cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Portugal vs. Marruecos: ¿qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports gratis por internet?

Para ver DirecTV Sports por internet, todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Dónde juegan Portugal vs. Marruecos?

El duelo entre Portugal vs. Marruecos se disputará en el estadio Al Zumama o estadio Al Thumama es un estadio de fútbol que se ubica en Doha, Catar. Es una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.