Estadio Arequipa puede quedarse sin luces

Este año hubo varios partidos de fútbol en los que el estadio Monumental Arequipa presentó un marco espectacular. Sobre todo, los que se jugaron de noche con iluminación artificial, la cancha en perfecto estado y el hincha que desde las tribunas puso el alma para alentar al FBC Melgar y también la Selección Peruana.

Sin embargo, hay una señal de alerta que se debería tomar en cuenta de cara al futuro. El director del Instituto del Deporte de la Universidad Nacional de San Agustín, Marco Zevallos, informó a La República que este año, se quemaron cinco focos y no hay forma de reemplazarlos porque no hay cómo comprarlos “porque ya no existen ni en la China”, dijo.

Este año podrían quemarse algunos focos más y así sucesivamente hasta que haya observaciones insalvables para que no se pueda jugar de noche. Son más de cien los que están ubicados en el techo de las tribunas oriente y occidente. “Las luces están colapsando, ya no funcionan bien porque es un sistema del año 1978. Este año se han quemado 4 o 5 focos y ya no hay cómo reponerlos. Es una tecnología que ya no se usa. Lo ideal sería cambiar todo, las llaves, el cableado y otras cosas. La inversión para un nuevo sistema, moderno obviamente, sería de 2 millones de dólares, si se quiere cumplir las exigencias de Conmebol habría que invertir por lo menos 3 millones”, informó Zevallos

PUEDES VER: FBC Melgar subió a la profesional de fútbol femenino tras ganar a Sport Victoria

Año a año la Confederación Sudamericana de Fútbol exige a los clubes profesionales perfeccionen los escenarios deportivos donde jugarán sus torneos o donde se presentará la selección peruana de fútbol para partidos oficiales. Para el próximo año, por ejemplo, debería mejorarse el sistema de riego y de iluminación. El tema podría tratarse con el club FBC Melgar en la firma de su próximo convenio.

La tribuna

Por la gran participación del FBC Melgar, en la Copa Sudamericana y la Liga 1, el primer escenario deportivo de la ciudad tuvo en varios partidos a más de 30 mil hinchas en sus cuatro tribunas.

Sabiendo que la Universidad Nacional de San Agustín gana un porcentaje del ingreso de taquillas, este año se duplicaron según comentó el director de Idunsa. “En términos económicos el año ha sido bastante positivo, el trabajo administrativo propio del estadio ha permitido que la universidad tenga ingresos importantes”.

Este año las dos taquillas más relevantes que hubo fue en el partido ante Internacional de Brasil donde hubo más de 32 mil espectadores y se recaudó más de un millón de soles, en la Liga 1, en la final ante Alianza Lima, hubo poco más de 33 mil personas en las tribunas y la recaudación casi llega al millón de soles.

Según la Liga 1, en el Torneo Clausura llevó al estadio a 70 mil 352 personas, en el Torneo Apertura hubo 76 mil 599. En el torneo internacional se superó los 100 mil.

Marco Zevallos indicó que en los próximos días se debería renovar el convenio entre la UNSA y el club Melgar para el uso del estadio, el próximo año Melgar jugará Copa Libertadores, la Liga 1 y es posible que el equipo femenino, clasificado a la división profesional, también haga uso del escenario.

Ya no es el mismo

“Este año se pintaron las tribunas oriente y occidente, se van a mejorar también las tribunas norte y sur. Hay cambios en lugares que no son visibles a la vista, pero que optimizan el lugar. Muchas mejoras no se hicieron desde la construcción”, explicó Zevallos con respecto a las mejoras que ya se hicieron en el coloso deportivo que esta próximo a cumplir 30 años de su construcción.

El estadio tiene una vista impresionante desde el sector sur, con un dron se puede captar la imagen de las tribunas tuteladas por los volcanes Chachani y Misti. Sin embargo, algunos detalles podrían mejorar la postal: una pista atlética y tableros electrónicos.

A inicios del año 2020, el rectorado tenía aprobado el presupuesto para la instalación de una pista atlética reglamentaria e inclusive un complejo deportivo, sin embargo, la pandemia detuvo el proyecto. Luego el dinero fue enviado a la mejora de pabellones universitarios entre otros. “No estamos de brazos cruzados. Hemos conversado con algunas empresas para que el próximo año haya dos pantallas led. Se ha vuelto a conversar sobre el tema de la pista atlética pero hay algunas facultades pendientes de remodelación. Hay que esperar un poco y ver si se firma un convenio con alguna empresa o se ejecuta la obra por impuestos”, dijo Zevallos.