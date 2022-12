¿En qué partido oficial un equipo peruano usó la camiseta de Brasil?

El fútbol peruano siempre tiene algo curioso o insólito para contar que va más allá de lo que compete a la pelota en sí. Algunas de estas historias están relacionadas con los uniformes de los equipos, en los cuales ya hemos visto números completados con cinta adhesiva o un arquero tapando con una camiseta de otro club. A puertas del Croacia vs. Brasil, vale recordar uno de estos y su relación con la ‘Scratch’.

El protagonista de esta historia es un equipo que tuvo un breve paso por la segunda división peruana entre los años 2013 y 2014. Se trata del Defensor San Alejandro, conocido popularmente como ‘La Fuerza del Cacao’ que jugaba como local en el estadio Aliardo Soria de Pucallpa. Un problema de logística fue el que llevó al club a vestirse como Brasil, un hecho que, curiosamente, no era nuevo para ellos.

Defensor San Alejandro es de Ucayali, pero siempre jugó en el estadio Aliardo Soria de Pucallpa en el fútbol profesional. Foto: Defensor San Alejandro

Defensor San Alejandro y sus colores tradicionales

El Club Social Deportivo Defensor San Alejandro se fundó el 13 de septiembre de 1969 en el distrito de Irazola, provincia del Padre Abad, Ucayali. Su presencia se hizo notar en todo el Perú recién en 2012, cuando cumplió la mejor campaña de su historia tras alcanzar la Etapa Nacional de la Copa Perú. Fueron eliminados por Alianza Cristiana en cuartos de final, pero les valió para ser invitados a participar en Segunda.

Defensor San Alejandro se caracterizó siempre por tener un uniforme amarillo desde sus tiempos en Copa Perú. Esta tradición la mantuvo en sus dos temporadas en el profesionalismo, al punto que jamás utilizaron un diseño alterno color cacao en todo 2013. Sin embargo, en la fecha 3 del torneo, un cruce con otro equipo identificado como ‘Submarino Amarillo’ les obligó a tomar una medida de emergencia.

Carlos Laura y Andy Salinas, los capitanes de Deportivo Coopsol y Defensor San Alejandro, junto a la terna arbitral de Diego Jaimes. Foto: Radio Líder Chancay

Defensor San Alejandro y la camiseta alterna de Brasil

El 4 de mayo de 2013, a San Alejandro le tocó visitar el Rómulo Shaw Cisneros de Chancay para enfrentar a Deportivo Coopsol, el único equipo del torneo aparte de ellos que tenía vestimenta amarilla. Esto y un problema de logística llevaron a la ‘Fuerza del Cacao’ a utilizar un uniforme alterno de Brasil —con logo de Nike y un estampado del escudo del club, incluidos— para poder afrontar el partido.

Para sumarle a lo pintoresco de este hecho, San Alejandro ya se había vestido antes de Brasil cuando jugaba en Copa Perú, utilizando incluso un escudo idéntico pero con variantes en las siglas del equipo. El club tuvo recién su propia camiseta cuando New Life pasó a encargarse de la confección en la Etapa Nacional 2012, pero esta fue la primera y única vez que le sucedió en el profesionalismo.

Aunque no se ahondó mucho más en el tema del uniforme “Nike” tras el partido, algunas dudas quedaron en el aire. Está claro que los polos de Brasil no fueron comprados en el momento, pues el logo de pecho con un escudo grande de San Alejandro indicaría que fueron mandados a hacer. Si New Life había diseñado un alterno marrón, ¿por qué tenían a la mano esos uniformes de otra marca?

Defensor San Alejandro usaba el mismo modelo de camiseta de Brasil cuando jugaba en Copa Perú. Foto: Defensor San Alejandro

Un partido más rojo que amarillo

Salvo por el arquero Johnny Soto, el once de San Alejandro salió con el escudo brasileño y medias azules a buscar los tres puntos ante Coopsol. No obstante, lo curioso del partido no quedó en la anécdota de los uniformes, pues fue uno con un trámite muy accidentado: a los 13 minutos, ‘La Fuerza del Cacao’ ya había recibido cinco tarjetas rojas (Edward Campos, Christian Sánchez y tres suplentes).

El árbitro Diego Jaimes tampoco la tuvo fácil después de eso, pues en total terminó sacando siete rojas, nueve amarillas y sancionando dos penales, los cuales fueron errados por Sebastián Yraola para Coopsol y la ‘Boa’ Serrano para San Alejandro. Pese a los hombres de más, el local sufrió para ganarlo 1-0 con un golazo de Juan Montenegro a los 70′.