Muralla crema: Matías Di Benedetto llegó al Perú para incorporarse a Universitario de Deportes

Matías Di Benedetto, uno de los flamantes fichajes hechos por Universitario de Deportes para la temporada 2023, arribó al Perú en horas de la noche del lunes, procedente de las filas del Club Atlético Central Córdoba, de la primera división de Argentina. Junto a él también regresó al Perú el director técnico de la “U”, Carlos Compagnucci.

El defensa se mostró contento de sumarse a las filas de Universitario y señaló que en cuanto se enteró del interés del club por contar con él no dudó en fichar. “Soy un jugador agresivo, me gusta dejar todo en el campo de juego, con el corazón en la cancha, creo que esa es la manera y trato de ayudar siempre al equipo que me toque”, declaró.