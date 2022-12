Luis Enrique le pidió a sus jugadores llegar al Mundial con 1.000 penales pateados

¿Fue el arquero marroquí muy bueno o la selección española era muy mala pateando al arco? El España vs. Marruecos se definió por penales y la selección española fue eliminada de Qatar 2022 sin anotar ni un solo gol.

Sin embargo, el entrenador de España, el exfutbolista Luis Enrique Martínez García, les había dejado una tarea a los jugadores para prepararse ante una posible definición por penales.

“Ya les avisé a los jugadores. Señores, tienen deberes para el Mundial. Tienen que llegar cada uno con mínimo 1.000 penales pateados en sus equipos . Si esperamos a la concentración para ensayar penales, no te da tiempo. Me imagino que la mayoría habrá hecho los deberes porque seguramente habrá alguna eliminatoria en la que tengamos que jugárnosla”, contó Luis Enrique en una conferencia de prensa un día antes del partido contra Marruecos.

El entrenador de España temía que un partido importante podía definirse por penales, y estuvo en lo cierto. Sin embargo, para Luis Enrique, uno podía estar preparado para esa situación.

“Para mí no es una lotería, es un momento de máxima tensión. Tenés que mostrar tu cualidad y lanzar un penal de una manera determinada. Si has entrenado muchas veces esa acción, seguramente la dinámica del golpeo la vas a tener mejor”, expresaba el entrenador en la misma conferencia de prensa.

¿Habrán hecho sus deberes los jugadores españoles?

¿Qué dijo Luis Enrique luego de la derrota de España?