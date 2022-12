¡Insólito!: diputada pide que Lionel Messi sea declarado persona non grata en México

Cuando parecía que la polémica por el supuesto desprecio que Lionel Messi mostró por la camiseta de México ya estaba superada, desde el país azteca una diputada del partido oficialista trajo el hecho nuevamente a escena al presentar una insólita propuesta en contra del futbolista de la selección argentina.

María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, pidió este martes a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México “declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini”, según figura en un documento de la Cámara de Diputados de México.

Hace algunos días, tras vencer al Tri por la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, se difundió en las redes sociales un video de los los jugadores de la Albiceleste festejando el triunfo en el vestuario. En el mismo se ve cómo presuntamente Messi patea una remera del combinado norteamericano, aunque posteriormente salieron a la luz nuevas imágenes que evidenciaron la falta de intención de ‘Lio’, ya que solo se estaba quitando los botines.

No obstante, García Moreno interpretó que la prenda fue “pateada con desprecio por Lionel Messi”, lo cual, en su opinión, equivale a “una conducta constitutiva de una afrenta” en contra de la identidad mexicana, así como al principio del fair play (juego limpio) de la FIFA. Según informa ESPN México, hasta el momento la propuesta no ha trascendido más allá de su presentación.

Messi: “No le falté el respeto a México”

Tras el revuelo generado que involucró incluso al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Lionel Messi aclaró que todo se trató de un malentendido, pero que no tenía por qué disculparse porque no le faltó el respeto al país norteamericano.

“Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más. Ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero quedó ahí, no pasa nada”, indicó la ‘Pulga’.