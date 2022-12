Latina TV: confirman los 3 partidos que transmitirá de los cuartos de final del Mundial

En la previa del encuentro entre Portugal vs. Suiza por los octavos de final del Mundial Qatar 2022, el periodista deportivo Coki Gonzales anunció que Latina TV solo transmitirá 3 partidos de cuartos de final. Hasta el momento, los duelos son Argentina vs. Países Bajos, Francia vs. Inglaterra, Marruecos vs. (Portugal vs. Suiza) y el Brasil Suiza. El canal 2 no transmitirá este último partido.

Para el viernes 9 de diciembre, el canal 2 llevará a todo el Perú el duelo entre Argentina vs. Países Bajos. El sábado 10, la televisora transmitirá los partidazos de Francia vs. Inglaterra y Marruecos vs. (Portugal vs. Suiza).

Partidos del Mundial Qatar 2022 que pasó Latina TV EN VIVO

Transmisión de la Copa del Mundo a través de Frecuencia Latina. En cuartos de final serán tres, las dos semifinales, la final y el tercer puesto. Sigue aquí la programación.